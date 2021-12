Serbia-Kosovo: autorità di Pristina vietano ingresso al direttore Ufficio serbo Petkovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina hanno vietato l'ingresso in Kosovo al direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic. Lo riferisce l'emittente serba "Rts", precisando che si tratta della sesta volta nell'arco del 2021 in cui le autorità kosovare vietano l'ingresso a Petkovic. Secondo quanto confermato dall'ufficio di Petkovic, questa volta le autorità di Pristina non hanno informato Belgrado preventivamente della decisione, ma hanno effettuato il blocco direttamente al valico di Jarinje. (Seb)