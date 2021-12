Russia-Cina: Putin, nostri legami sono vero esempio di relazioni statali nel 21mo secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami tra Russia e Cina rappresentano un esempio di come dovrebbero svilupparsi le relazioni tra gli Stati nel 21mo secolo. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un incontro in formato di videoconferenza con l'omologo cinese Xi Jinping. "Sono lieto di avere l'opportunità di essere in una linea diretta di comunicazione con lei, questo ci consente di discutere a fondo lo sviluppo delle relazioni sino-russe, la partnership globale e l'interazione strategica", ha affermato Putin rivolgendosi a Xi Jinping. (Rum)