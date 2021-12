Ruanda: Covid, confermati sei casi di variante Omicron nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ruanda hanno confermato sei casi della variante Omicron del coronavirus. I casi, fa sapere il ministero della Salute in una nota, sono stati rilevati in campioni raccolti dai viaggiatori e dai loro contatti. Il ministero sottolinea quindi la necessità per tutte le persone di età pari o superiore a 12 anni di vaccinarsi completamente e per quelle di età pari o superiore a 18 anni di prendere in considerazione l'idea di sottoporsi a un vaccino di richiamo. Il Ruanda ha vaccinato completamente circa il 40 per cento della sua popolazione e recentemente ha iniziato a somministrare dosi di richiamo. (Res)