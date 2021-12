Germania: Dresda, perquisizioni dopo minacce di morte contro premier Kretschmer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di polizia criminale della Sassonia ha effettuato nelle prime ore di oggi perquisizioni in diversi appartamenti di Dresda, a seguito delle minacce di morte diffuse sul servizio di messaggistica Telegram contro il primo ministro del Land, Michael Kretschmer. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, i messaggi minatori sono stati pubblicati in concomitanza con l'adozione delle nuove misure per il contenimento della pandemia di Covid-19 da parte del governo sassone. Le perquisizioni hanno visto il dispiegamento anche dei reparti speciali, in quanto dai messaggi è risultato che alcuni appartenenti al gruppo su Telegram erano in possesso di armi. La Procura generale della Sassonia ha quindi avviato le indagini per la sospetta preparazione di un attentato e disposto l'intervento delle forze dell'ordine. I mandati sono stati eseguiti dal Centro di polizia per la difesa dal terrorismo e dall'estremismo (Ptaz). Alcuni autori delle minacce contro Kretschmer si sarebbero incontrati nei parchi di Dresda e uno dei membri del gruppo su Telegram si sarebbe detto in possesso di munizioni e pronto ad agire. (Geb)