Asia-Pacifico: rapporto Fao-Unicef, 54 milioni di affamati in più a causa della pandemia

- Il quadro della sicurezza alimentare e della nutrizione nell'Asia-Pacifico è significativamente peggiorato a causa della pandemia di Covid-19, e nel 2020 oltre 375 milioni di persone in quella regione soffrivano la fame, un aumento di 54 milioni rispetto all'anno precedente. E' quanto afferma l'ultima edizione del rapporto "Asia and the Pacific Regionl Overview of Food Security and Nutrition", curato congiuntamente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Oltra alla fame è peggiorata anche la carenza di accesso ad alimenti nutritivi. Secondo il rapporto, nella sola macroregione dell'Asia-Pacifico oltre un miliardo di persone non ha avuto accesso adeguato agli alimenti nel 2020, un incremento di quasi 150 milioni di persone in un anno. Circa 1,8 milioni di persone nell'area non hanno ancora accesso ad una dieta alimentare sana a causa dei livelli ancora elevati di povertà e delle diseguaglianze di reddito, inaspriti dagli effetti della pandemia e delle misure adottate per contenerne la diffusione. Il rapporto avverte che quantificare con esattezza i danni arrecati dalla Covid-19 e dalla relative politiche di contenimento alla sicurezza alimentare e alla nutrizione non è possibile, trattandosi dell'effetto combinato di molteplici fattori, inclusa la marcata contrazione dell'attività economica e gli aumenti dei prezzi legati alle interruzioni delle catene di fornitura. (Fim)