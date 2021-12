© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sui frontalieri valuteremo una strada per condizioni più agevoli". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a “24 Mattino” su Radio24 parlando dell'obbligo di tampone per gli ingressi in Italia dai Paesi dell'Ue. Il tema dei frontalieri “è molto sentito, valuteremo in questi giorni se trovare misure ad hoc per loro” ha aggiunto. (Rin)