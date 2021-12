Tunisia: sondaggio, presidente Saied in testa intenzioni di voto a presidenziali con 81,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, rimane in testa nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali con l'81,9 per cento delle preferenze. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto di statistica Sigma Conseil pubblicato dal quotidiano "Al Maghrib" nel suo numero odierno. Al secondo posto, si è classificata la segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, con il 5,6 per cento, seguita dall'ex candidato alle elezioni presidenziali del 2019, Safi Said, con il 2,1 per cento, poi l'ex presidente Moncef Marzouki con il 2 per cento. Al quinto posto compare per la prima volta nei sondaggi dell'istituto il capo del partito sociale-liberale Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi con lo 0,9 per cento. (Tut)