India: elicottero militare precipitato, morto l’unico superstite dello schianto dell’8 dicembre (2)

- L’incidente è avvenuto sulle colline nei pressi della città di Coonoor. L’elicottero precipitato era un Mi-17v5 di fabbricazione russa ed era decollato dalla base aerea di Sulur in direzione di Wellington, a circa cento chilometri di distanza. A bordo c’era il capo di Stato maggiore della Difesa Bipin Rawat che si stava recando in visita a un college militare per tenere una lezione. Il generale è morto nello schianto insieme alla moglie Madhulika e a undici ufficiali. Rawat, classe 1958, era diventato capo di Stato maggiore della Difesa nel 2019 e in precedenza aveva guidato l’Esercito. Nei mesi scorsi si era occupato soprattutto della modernizzazione delle forze armate. Il suo successore non è stato ancora nominato. (segue) (Inn)