Corea del Sud: Covid, nuovo record giornaliero di contagi, governo valuta ulteriori misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato un nuovo record giornaliero assoluto di contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati nel Paese 7.850 casi di positività, un nuovo record negativo che potrebbe spingere le autorità sudcoreane a varare a breve ulteriori misure restrittive. Preoccupa in particolare il continuo aumento dei contagi tra i soggetti già vaccinati, così come il numero di malati in condizioni gravi, aumentato a 964. Il bilancio giornaliero dei contagi nel Paese ha superato per la prima volta la soglia di 7mila casi la scorsa settimana, pochi giorni dopo aver superato per la prima volta i 5mila casi. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è aumentato a 536.495, inclusi 128 casi della nuova variante Omicron. Il bilancio dei decessi causati dalla pandemia in Corea del Sud è aumentato a 4.456. Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha avvertito che il governo sta valutando la reintroduzione di rigide misure di distanziamento sociale, incluso il divieto di assembramenti e il coprifuoco per locali della ristorazione e notturni. (Git)