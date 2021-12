Imprese: Generali, in nuovo piano 2,5-3 miliardi da reinvestire nella crescita del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali continuerà a migliorare il profilo e la profittabilità del proprio business Vita, proseguendo il processo di ottimizzazione dei portafogli esistenti per ridurre l’assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo: seguendo l’approccio disciplinato con il quale Generali durante l'attuale ciclo strategico ha investito oltre tre miliardi di euro in operazioni di M&A per la crescita, il gruppo continuerà a reinvestire il capitale in iniziative di crescita profittevole. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione di “Lifetime partner 24: driving growth”, la nuova strategia triennale del gruppo, da parte del consiglio di amministrazione. In particolare, il nuovo piano prevede 2,5-3 miliardi di flusso di cassa libero discrezionale da reinvestire su iniziative finalizzate alla crescita profittevole e alla creazione di valore, comprese operazioni di M&A nel business assicurativo e nell’asset management. In quest’ultimo campo, il gruppo continuerà a investire nella capacità di sviluppare e distribuire prodotti – inclusa l'espansione nei private asset – per aumentare le dimensioni del segmento e generare ulteriori 100 milioni di ricavi da terze parti. (Com)