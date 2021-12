Imprese: Generali, in nuovo piano al 2024 1,1 miliardi per tecnologia e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo piano “Lifetime partner 24: driving growth” di Generali sono previsti investimenti in tecnologia e digitalizzazione per 1,1 miliardi di euro, in aumento del 60 per cento rispetto all’ultimo ciclo strategico: in particolare, il gruppo prevede ulteriori investimenti per aumentare il valore del cliente attraverso il modello di consulenza “Partner di vita”, ampliando le capacità di consulenza digitale e stabilendo un approccio omnicanale attraverso tutti i canali di distribuzione. Stando al relativo comunicato stampa, il gruppo investirà anche nello sviluppo di piattaforme condivise, in nuove competenze nell’utilizzo dei dati e in una maggiore adozione di tecnologie di smart automation e di intelligenza artificiale. Si ridurranno quindi i costi e si realizzerà ulteriore efficienza operativa, con un beneficio di 2,5-3 punti nel cost/income ratio di Gruppo. La leadership tecnica di Generali, prosegue la nota, sarà ulteriormente rafforzata da un motore di innovazione che unisca progetti interni con iniziative guidate da partnership. Un nuovo fondo di venture capital da 250 milioni focalizzato sull’insurtech consentirà a Generali di cogliere sul mercato opportunità ad alto potenziale. Il gruppo lancerà inoltre una nuova piattaforma digitale diretta per intercettare una parte più ampia del bacino di profitti digitali in Europa. (Com)