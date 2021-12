Imprese: Generali, 8,5-9,5 miliardi di investimenti verdi tra il 2021 e il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano “Lifetime partner 24: driving growth” di Generali rafforza l’impegno del gruppo sul fronte della sostenibilità: nella strategia al 2024 è prevista una crescita dei premi derivanti da prodotti sostenibili del 5-7 per cento Cagr al 2024, e la completa integrazione dei criteri Esg negli investimenti diretti del portafoglio gestioni separate di gruppo entro il 2024. Stando al relativo comunicato stampa, Generali ridurrà inoltre del 25 per cento le emissioni di anidride carbonica del portafoglio di azioni e obbligazioni societarie entro il 2024, in linea con gli impegni di membro fondatore della Net-Zero Asset Owner Alliance, realizzando 8,5-9,5 miliardi di nuovi investimenti verdi e sostenibili tra il 2021 e il 2025. Il gruppo, prosegue la nota, ha inoltre definito una roadmap per la completa esclusione degli investimenti e delle attività di sottoscrizione nel settore del carbone termico e porta avanti l'impegno a non assicurare più le attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas. (Com)