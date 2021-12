Imprese: Generali, entro fine piano 40 per cento di donne in posizioni di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo piano al 2024 Generali si concentrerà sul miglioramento della propria cultura focalizzata sul cliente, fondata sulla meritocrazia e sullo sviluppo delle competenze, che include l’upskilling (aggiornamento delle competenze) del 70 per cento dei dipendenti di Generali con nuove competenze digitali e strategiche entro il 2024. Stando al relativo comunicato stampa, le persone di Generali continueranno a essere sostenute da procedure trasparenti ed eque e da pari opportunità, considerando la diversità in tutte le sue componenti come un valore e puntando in particolare a raggiungere la quota del 40 per cento di donne in posizioni di leadership entro la conclusione del piano. Generali è inoltre impegnata a adottare nuovi modelli di lavoro ibridi sostenibili ed equilibrati in tutte le compagnie del gruppo, offrendo importanti benefici ai propri dipendenti e stakeholder nell’ambito del “next normal”. (Com)