Imprese: Generali, crescita utile per azioni tra 6 e 8 per cento nel 2021-2024

- Il nuovo piano di Generali al 2024, approvato dal consiglio di amministrazione, fissa una serie di target ambiziosi tra cui una forte crescita degli utili, con un tasso annuo composto di crescita dell’utile per azione compreso tra il 6 e l’8 per cento nel periodo 2021-2024. Stando al relativo comunicato stampa, il piano prevede flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo superiori a 8,5 miliardi, e dividendi cumulativi tra 5,2 e 5,6 miliardi tra il 2022 e il 2024. (Com)