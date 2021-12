Legge bilancio: ministra Stefani, ai disabili 600 milioni e ora alziamo le pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- In meno di un anno non si è riusciti a fare la rivoluzione che il mondo della disabilità chiede ma c'è stato "un cambio di passo", è la rivendicazione di Erika Stefani, ministra per le Disabilità che in una intervista a "La Stampa" elenca i risultati ottenuti. "Il comma 330 della legge numero 160 del 2019 - ricorda la ministra - ha stanziato, per l'anno 2021, l'importo di 200 milioni di euro e 300 milioni di euro l'anno a partire dal 2022 per interventi in materia di disabilità. La Delega al Governo in materia di disabilità è all'esame del Senato e dovrà diventare legge entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi le risorse del Fondo potranno essere perseguite solo quando la delega per la disabilità sarà definitivamente legge, ovvero nel 2022". "Nel frattempo, - continua - con il disegno di legge di bilancio, il fondo destinato all'esercizio della delega in materia di disabilità è stato incrementato per l'importo complessivo di ulteriori 200 milioni di euro dal 2023 al 2026. Nella sostanza, quindi a favore della disabilità sono state, comunque, recuperare le medesime risorse per essere utilizzate al momento dell'esercizio della delega". Molti emendamenti sono stati presentati alla legge di bilancio. (segue) (Res)