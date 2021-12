Legge bilancio: ministra Stefani, ai disabili 600 milioni e ora alziamo le pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Ci sono stati diversi emendamenti presentati dai parlamentari che prevedono un aumento di risorse a favore delle persone con disabilità sui quali ho dato parere favorevole. Come ad esempio l'incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico o l'incremento delle pensioni e degli assegni per le persone con disabilità dal 74 al 99 per cento. Bisognerà poi vedere quali avranno un numero sufficiente di consensi per essere approvati". Alla fine i fondi in manovra destinati alla disabilità "sono quasi 600 milioni per il prossimo anno, risorse destinate a utilizzi come il trasporto scolastico degli studenti disabili, per il turismo accessibile, per il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità e molto altro". Il presidente Draghi ha assicurato che la disabilità è una priorità del governo. La sensazione, invece, è che si tratti sempre di un tema marginale. "Io credo che si sia inaugurata una nuova stagione nel momento in cui la politica ha previsto un'autorità dedicata, il ministro per le Disabilità. Già questa scelta è un segno di evidente interesse. Chiaramente in meno di un anno non si riesce a fare la rivoluzione che vorremmo. C'è però un cambio di passo, si è cominciato a affrontare le diverse problematiche", ha concluso Stefani. (Res)