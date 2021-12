Ue: Sassoli, rinuncio alla candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli non si ricandiderà alla guida del Parlamento europeo. ll presidente socialista dell'Assemblea di Strasburgo annuncia e spiega la sua decisione in una intervista al "Corriere della Sera": "Non voglio dividere la maggioranza europeista. Il mio mandato scadrà il 18 gennaio. Mi sento invece molto impegnato a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari rispetto a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. La risposta è stata il Next generation Eu, il Green Deal, la difesa dello Stato di diritto, un bilancio pluriennale ambizioso". "Nella seconda parte della legislatura - continua il presidente - servirà continuare questo lavoro. Per farlo bisogna unire e non dividere la maggioranza in Parlamento. Prima vengono le istituzioni". Questo significa forse che il gruppo socialista intende rispettare i patti e quindi verrà eletto un popolare alla presidenza del Parlamento: "Non corriamo troppo. Le conclusioni del negoziato ci diranno se vi sono le condizioni per un accordo fra le tre forze della maggioranza, considerato che i Verdi vogliono avere le mani libere". C'è già una candidatura del Partito popolare europeo "ma la discussione su contenuti e assetti deve venire prima E noi vogliamo rivendicare la centralità del gruppo dei Socialisti e Democratici nella risposta alla crisi. E nessuno può negare che oggi socialisti rappresentino il vento nuovo di questa stagione politica". (segue) (Res)