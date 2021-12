Ue: Sassoli, rinuncio alla candidatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i Popolari avranno anche la presidenza del Parlamento, al vertici delle istituzioni Ue socialista sarà solo l'Alto Rappresentante per la Politica estera, Borrell: "Questo è di certo un problema. Se non c'è rispetto, tuttavia, non c'è alleanza. Nessuno deve sentirsi marginalizzato. Noi socialisti abbiamo la possibilità di vincere le prossime elezioni europee, ma non vogliamo che ciò avvenga a scapito delle altre forze europeiste. Ci aspettiamo da popolari e liberali reciprocità". La trattativa riguarderà anche la riforma del Patto di Stabilità e Crescita: "Non c'è dubbio, su questo vogliamo parole chiare. Indietro non si torna e la maggioranza deve dire che la stagione del rigore è definitivamente chiusa. Un anno fa avevo invitato a iniziare a lavorare sul debito. Mi attirai tante polemiche. Ma ora tutti sembrano aver capito che questa è la grande partita per non lasciare alle future generazioni il peso di un fallimento e accompagnare la transizione", ha concluso Sassoli. (Res)