Covid: Gelmini, è ancora emergenza

- Che Natale passeremo dipenderà anche dai nostri comportamenti. La ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "il governo ha fatto tutto ciò che poteva fare" per difenderci dal Covid e dalle sue varianti. L'Italia si blinda, ma l'ordinanza con cui il ministro Speranza impone quarantene e tamponi a chi arriva da Oltralpe non piace alla Ue. "L'Italia è circondata da Paesi che hanno una situazione pandemica più grave della nostra, per cui è giusto prendere tutte le precauzioni per tutelarci". Quanto al turismo, "salvaguardando la salute si tutela anche il turismo". La ministra spiega che "in Italia per il momento i casi di Omicron sono limitati, ma è evidente che se in altri Paesi europei dovesse dilagare sarebbe impossibile bloccarla ai confini. Ed è per questo che è di fondamentale importanza la terza dose, che si è dimostrata efficace anche su questa nuova variante". (segue) (Res)