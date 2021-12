Covid: Gelmini, è ancora emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Draghi, che pure aveva studiato ipotesi alternative, ha deciso di prorogare lo stato di emergenza: "Non potevamo far diversamente, siamo oltre i 20 mila casi e abbiamo 120 morti in un giorno. L'emergenza non è finita, le terze dosi sono una corsa contro il tempo. Dopodiché nel decreto è scritto che Curcio e Figliuolo devono predisporre misure organizzative per tornare alla gestione ordinaria". Brunetta ha proposto una unità di missione a Palazzo Chigi: "La sua proposta è assolutamente sensata e riguarda l'organizzazione di una stabile unità di missione sotto la regia di Palazzo Chigi. Ma è difficile attuarla mentre siamo ancora in mezzo alla quarta ondata del Covid". La ministra osserva infine che "lo stato di emergenza è una misura che consente alla Protezione civile e alle strutture sanitarie di agire in fretta, aggirando ostacoli burocratici. Non è la sospensione della democrazia", ha concluso Gelmini. (Res)