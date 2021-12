Covid: Figliuolo, sino a Natale 500 mila dosi al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo dieci mesi, "il bilancio della campagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz'altro positivo. Con il coordinamento e il sostegno logistico della struttura commissariale, le Regioni e le Province autonome, grazie anche al contributo della Protezione Civile, della Difesa, di enti pubblici e privati, delle professioni mediche e delle associazioni di volontariato, hanno effettuato più di 102 milioni di somministrazioni, con oltre l'85 per cento della popolazione over 12 ad oggi completamente vaccinata". "Percentuale - continua il generale - che sale a oltre il 90 per cento contando chi ha ricevuto almeno una dose e i guariti. Da un lato abbiamo protetto la stragrande maggioranza delle persone mentre dall'altro abbiamo facilitato la ripresa della vita economica e sociale. Bisogna ringraziare i cittadini per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato", ha concluso Figliuolo. (Res)