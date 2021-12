Germania: ministro Salute Lauterbach, vaccini Covid insufficienti per primo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di vaccini contro il Covid-19 a disposizione della Germania, tra riserve e ordini, sono insufficienti per portare avanti la campagna di vaccinazione nel primo trimestre del 2022. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato: “Abbiamo una carenza di vaccini per il primo trimestre”. Lauterbach si è detto sorpreso dal risultato dell'inventario dei vaccini contro il coronavirus che è stato condotto dal dicastero di cui è responsabile. Allo stesso tempo, il ministro della Salute tedesco ha evidenziato di star già lavorando per risolvere il problema. “Spero di poter trasmettere un messaggio positivo nei prossimi giorni”, ha affermato Lauterbach al riguardo. A tal fine, l'impegno è “su tutti i canali”, compresi contatti diretti con le aziende che producono il vaccino contro il Covid-19. Lauterbach ha, infine, affermato che ogni modo tutto deve essere conforme a quanto stabilito dall'Ue sull'approvvigionamento dei vaccini contro il virus. (Geb)