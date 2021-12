Ucraina: Macron ribadisce a Putin attaccamento a integrità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin, durante il quale ha ribadito il suo pieno interesse a garantire "l'integrità territoriale dell'Ucraina e la sua determinazione a favore della messa in atto degli accordi di Minsk nell'ambito del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina)". È quanto si legge in una nota dell'Eliseo. Macron ha poi confermato l'appoggio della Francia ad aiuti umanitari e ha chiesto a Putin di dare il suo sostegno. In merito alla Bielorussia e alla gestione dei flussi migratori, Macron ha "constatato con soddisfazione che le misure decise dall'Unione europea e il lavoro condotto con le istituzioni internazionali avevano permesso di ridurre i flussi organizzate di di apportare il assistenza alle persone bloccate alla frontiera", spiega l'Eliseo. In merito alla tensioni tra Armenia e Azerbaigian, il presidente francese ha evocato "gli sforzi condotti dalla co-presidenza del Gruppo di Minsk per permettere alle parti di trovare misure di fiducia in particolare nel settore umanitario", si legge nella nota. (Frp)