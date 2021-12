Imprese: Donnet (Generali), asset management componente chiave della nuova strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano di Generali al 2024 è frutto di un “grande lavoro di squadra, e si basa sul nostro impegno ad essere partner di vita per i nostri clienti a cui vogliamo offrire prodotti personalizzati”. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, aprendo la conferenza stampa organizzata oggi con i giornalisti per presentare il nuovo piano “Lifetime partner 24: driving growth”. “Nella nuova strategia l’asset management sarà una componente chiave, e punteremo su innovazione e dati per guidare i cambiamenti del futuro e rafforzare l’efficienza operativa”, ha detto, ribadendo che sono stati raggiunti i target del piano precedente. (Rin)