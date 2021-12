Usa-Emirati: Blinken, Washington ancora disponibili a vendere caccia F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ancora pronti a procedere alla vendita di caccia multiruolo F-35 agli Emirati Arabi Uniti. Blinken ha commentato così la possibilità che gli Emirati possano cancellare l'ordine, in risposta alla richiesta di Washington di limitare le relazioni tra quel Paese e la Cina. Il contratto per la vendita dei velivoli e della relativa assistenza logistica, del calore di 23 miliardi di dollari, era stato autorizzato dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump, in cambio del riconoscimento di Israele da parte di Abu Dhabi. Il Paese del Golfo ha minacciato ieri di cancellare l'ordine in risposta alle rigide condizioni poste dagli Usa. Blinken non ha fornito dettagli in merito alle condizioni poste dagli Stati Uniti, ma si è limitato ad affermare che Washington intende assicurarsi che Israele "mantenga la superiorità militare". (segue) (Nys)