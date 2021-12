Usa-Emirati: Blinken, Washington ancora disponibili a vendere caccia F-35 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti minacciano di cancellare un accordo con gli Stati Uniti per l’acquisizione di caccia multiruolo di quinta generazione F-35, di droni Reaper e di altri sistemi d’arma. Lo scrive oggi il "Wall Street Journal", secondo cui Abu Dhabi provocherebbe un danno non solo all’industria della difesa Usa, ma anche alle stesse relazioni con gli Stati Uniti, che negli ultimi tempi hanno rimproverato agli Emirati di aver consentito alla Cina di accrescere la propria influenza nel Golfo. L’intesa, dal valore di 23 miliardi di dollari, era stata firmata nei giorni finali dell’amministrazione dell’ex presidente Usa Donald Trump. Il governo emiratino, riferisce una fonte di Abu Dhabi, ha chiarito a quello statunitense di voler cancellare gli accordi perché gli standard fissati da Washington per proteggere i propri sistemi d’arma dalle attività di spionaggio cinesi sono troppo onerosi. Gli Stati Uniti “restano il fornitore preferito dagli Emirati Arabi Uniti per i sistemi di difesa avanzati e i colloqui per gli F-35 potrebbero essere riaperti in futuro”. (segue) (Nys)