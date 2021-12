Usa-Emirati: Blinken, Washington ancora disponibili a vendere caccia F-35 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera nella quale Abu Dhabi ha comunicato la minaccia sarebbe stata tuttavia siglata da un esponente del governo emiratino di livello relativamente modesto, cosa che suggerisce che potrebbe trattarsi di una tattica in vista dei due giorni di negoziati che saranno condotti a partire da domani da una delegazione di alto livello degli Emirati in visita al Pentagono. Il “Wall Street Journal” cita anche un funzionario governativo statunitense, secondo cui Washington resta impegnata a portare avanti l’affare nonostante gli Emirati abbiano “sollevato alcune preoccupazioni”. “Francamente anche noi abbiamo delle questioni da chiarire. Questo genere di tira e molla non è inusuale per affari di una certa importanza e speriamo di poter superare le attuali difficoltà già attraverso il dialogo militare congiunto”, ha spiegato la fonte. (Nys)