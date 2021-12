Imprese: Donnet (Generali), no comment su approvazione non unanime del nuovo piano in Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No comment dell’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, sull’approvazione non unanime del nuovo piano al 2024 nel consiglio di amministrazione di ieri. Durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare la nuova strategia “Lifetime partner 24: driving growth”, il manager si è limitata a dire che “il board ha approvato la strategia, e oggi siamo concentrati sulla presentazione del piano strategico per i prossimi tre anni”. Nessun commento anche sul piano strategico di Banca Generali. (Rin)