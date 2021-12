Imprese: Donnet (Generali), interessati a crescere in Germania, opportunità in asset management

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha tutto l’interesse a crescere in maniera significativa in Germania, come già fatto negli ultimi anni e soprattutto nel segmento dell’asset management, dove ci sono buone opportunità: il paese è più strategico che mai. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il nuovo piano al 2024 approvato dal consiglio di amministrazione. “Si tratta del nostro secondo mercato più importante dopo l’Italia: siamo la seconda compagnia assicurativa del paese e sarebbe un sogno diventare i primi”, ha detto. (Rin)