Imprese: Donnet (Generali), restiamo fortemente impegnati nell’Europa centrale e orientale

- Generali resta fortemente impegnata in Europa centrale e orientale, e soprattutto in Romania. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il nuovo piano al 2024 approvato dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo una posizione di leadership nell’area, e faremo tutto il necessario per consolidarla ulteriormente in tutti i paesi della regione”, ha detto. (Rin)