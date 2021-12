Imprese: Donnet (Generali), operazione con La Medicale coerente con nostra strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia rappresenta un mercato molto complesso nella strategia di Generali, a causa della forte concorrenza. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il nuovo piano al 2024 approvato dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo una trattativa in corso con Credit Agricole per l’acquisto di La Medicale: un’operazione che riteniamo assolutamente in linea con la nostra strategia focalizzata sui clienti”, ha detto. (Rin)