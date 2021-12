Imprese: offerta di Bper su Carige, un euro per 88 per cento e poi Opa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Bper Banca ha deliberato la presentazione di un’offerta non vincolante al Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3 per cento (di cui 8,3 per cento detenuto da Cassa centrale banca) del capitale sociale di Banca Carige. Stando al relativo comunicato stampa, l’interesse di Bper per la realizzazione dell’operazione è coerente con l’obiettivo di ampliamento dimensionale del perimetro di gruppo e accrescimento del valore per tutti gli stakeholders, continuando a garantire un elevato profilo di solidità patrimoniale della banca. L’operazione, prosegue la nota, consentirebbe di poi risolvere “in modo definitivo le problematiche di Carige, salvaguardando la clientela e il complesso degli stakeholders e tutelando al meglio gli interessi degli azionisti di minoranza”. L’offerta verrà meno qualora il Fitd, entro il 20 dicembre, non conceda a Bper un periodo di esclusiva, oppure ove le parti non sottoscrivano entro il 31 dicembre un memorandum d’intesa vincolante. (segue) (Com)