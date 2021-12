Imprese: offerta di Bper su Carige, un euro per 88 per cento e poi Opa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla data di concessione dell’esclusiva, spiega la nota, sarà avviata una due diligence che durerà cinque settimane. Nell’ambito dell’operazione è previsto, prima del closing, un versamento in conto capitale da un miliardo di euro in Carige da parte di Fitd, funzionale a dotare la banca delle risorse necessarie alla copertura degli oneri di integrazione in Bper, delle azioni di derisking sul portafoglio crediti e degli oneri potenziali derivanti dalla risoluzione anticipata di alcuni accordi commerciali e operativi. Una volta perfezionata l’operazione, Bper acquisirà la partecipazione in Carige a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a un euro, subentrando in tutti i finanziamenti e prestiti erogati da Fitd e Ccb in favore di Carige. Successivamente, Bper lancerà un’offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale rimanente, per un corrispettivo unitario pari a 80 centesimi per azione. (segue) (Com)