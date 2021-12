Usa: scagionato per omicidio Malcolm X chiede 20 milioni di risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad Aziz, uno dei due uomini scagionati il mese scorso dalle accuse relative all'omicidio di Malcolm X, ha presentato una causa civile in cui chiede allo Stato di New York un risarcimento di 20 milioni di dollari per la sua ingiusta detenzione durata due decenni. Lo riferisce l'emittente "Abc News". Nella richiesta i legali di Aziz sottolineano il peso di "convivere con le difficoltà e l'umiliazione che derivano dall'essere ingiustamente etichettato come un condannato per omicidio di uno dei leader dei diritti civili più importanti della storia". "Anche se non mi soffermo su come sarebbe stata la mia vita se questa parodia della giustizia non fosse mai avvenuta, il trauma profondo e duraturo che ha causato non può essere sopravvalutato. Gli oltre 20 anni che ho trascorso in prigione sono stati rubati a me e alla mia famiglia, e mentre il verbale ufficiale ora riconosce la verità che è nota da decenni, nulla può annullare il danno che la mia condanna ingiusta ha causato a tutti noi", ha affermato Aziz in una nota. "Coloro che sono responsabili di avermi privato della mia libertà e di aver privato la mia famiglia di un marito, un padre e un nonno dovrebbero essere ritenuti responsabili", ha concluso Aziz. (segue) (Nys)