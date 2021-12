Giappone: governo digitalizza le pratiche di ingresso per gli stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone introdurrà la prossima settimana una nuova applicazione per smartphone che consentirà di semplificare le procedure di immigrazione e quarantena del Paese, rimuovendo la necessità di documentazione cartacea e riducendo il rischio di infezione e l'onere per i funzionari adibiti al controllo degli ingressi aeroportuali. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui i cittadini stranieri potranno registrarsi anticipatamente prima dell'arrivo in Giappone tramite in servizio "Visit Japan web". Quanti effettueranno la registrazione di questionari per la quarantena e dichiarazioni doganali con le loro informazioni personali dovranno esibire al loro arrivo in Giappone solamente un codice Qr generato dall'applicazione, che sarà disponibile inizialmente nelle lingue inglese e giapponese. (Git)