Imprese: Amazon Web Services investirà 5 miliardi di dollari in Indonesia

- Amazon Web Services (Aws), il ramo dei servizi cloud del colosso dell'e-commerce Amazon, ha annunciato che intende investire 5 miliardi di dollari in Indonesia nei prossimi 15 anni per realizzare la sua prima infrastruttura cloud nel Paese. L'Indonesia diverrà il fulcro della regione Aws Asia Pacific, la seconda cosiddetta "regione attiva" di Aws nel Sud-est asiatico dopo Singapore, la decima nell'Asia-Pacifico e la 26ma a livello globale. I clienti di Aws in Indonesia - incluse startup, aziende ed istituzioni governative - potranno così "far funzionare le loro applicazioni e servire gli utenti finali" e "guidare l'innovazione" servendosi delle "tecnologie avanzate di Aws da centri dati localizzati in Indonesia". L'Indonesia è il quarto Paese al mondo per popolazione e vanta una economia digitale in forte crescita, trainata da diversi "unicorni" - startup dal valore superiore a un miliardo di dollari - e da una crescente domanda di servizi digitali, ulteriormente alimentata dalla pandemia e dai conseguenti lockdown. (Fim)