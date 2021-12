Giappone: governo ammette di aver sovrastimato per anni alcune componenti del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha sovrastimato per anni i dati degli ordini dell'industria. Lo ha ammesso ieri il primo ministro giapponese Fumio Kishida, spiegando che l'errore potrebbe aver contribuito ad aumentare le stime del prodotto interno lordo (Pil). Kishida ha confermato così le indiscrezioni del quotidiano "Asahi", secondo cui il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo avrebbe "riscritto" i dati ricevuti da 12mila aziende selezionate a partire dal 2013. Non è chiaro per quale ragione il ministero abbia avviato la riscrittura dei dati, e in che misura abbia influito sui dati relativi al Pil. "Quanto accaduto è riprovevole"; ha dichiarato il primo ministro, aggiungendo che "Miglioramenti" alla metodologia di calcolo sono stati apportati da gennaio 2020, e pertanto non sussiste alcun rischio di alterazione dei dati del Pil nell'ultimo biennio. (segue) (Git)