Brasile: Covid, ministero Salute sconsiglia feste di fine anno a causa della variante Omicron

- Il segretario esecutivo del ministero della Salute del Brasile, Rodrigo Cruz, ha dichiarato che il ministero adotta una "posizione conservatrice" in relazione alla variante Omicron del nuovo coronavirus che, secondo studi preliminari, avrebbe una maggiore capacità di trasmissione. Il numero 2 del ministero ha dichiarato che, per ora, la raccomandazione è di non pianificare le feste di fine anno, Natale e Capodanno, ed eventi per il Carnevale. "E troppo presto", ha detto Cruz. "La posizione del ministero è conservatrice, non si conoscono ancora gli effetti della variante, la raccomandazione è di non pianificare feste di fine anno e per il carnevale", ha dichiarato. (segue) (Brb)