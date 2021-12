Lavoro: Cosentino confermato segretario generale Cisl Fp Roma e Rieti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al centro della nostra missione ci sono le persone nella loro complessità fatta di idee, bisogni, capacità, esperienze, obiettivi e sogni. Le persone che lavorano al servizio degli altri, con competenza e spirito di dono, le persone che svolgono "professioni di aiuto", negli uffici, nei front-office, negli ospedali, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze, le persone che ogni giorno rendono concreto il nostro welfare. A loro dobbiamo risposte nuove per bisogni che cambiano in un mondo del lavoro sempre più complesso. Attraverso la formazione, la comunicazione, l'ascolto, la partecipazione, la contrattazione", ha scandito Cosentino, che sarà affiancato dai segretari territoriali, anch'essi confermati, Giovanni Fusco ed Emanuela Nieddu. (segue) (Com)