Lavoro: Cosentino confermato segretario generale Cisl Fp Roma e Rieti (4)

- "La prossima sfida per la Cisl Fp Roma Capitale Rieti si chiama Rsu 2022. Il 5, 6 e 7 aprile saremo chiamati a misurarci con una nuova tornata elettorale - prosegue il sindacalista -. Per confermare lo straordinario risultato del 2018, abbiamo bisogno di una comunità ancora più robusta e inclusiva, una comunità pronta al cambiamento e che si estenda fino ad abbracciare tutti. Solo così saremo riconoscibili tra la gente, saremo riferimento in ogni luogo di lavoro. Nessun lavoratore dovrà essere lasciato indietro, dall'ente più piccolo al più grande". Giancarlo Cosentino, 61 anni, è segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti dal 12 dicembre 2018. Sposato e padre di due figlie è laureato in Scienze della Pubblica amministrazione, con laurea magistrale in Scienze politiche, e dipendente del Comune di Roma Capitale. Nell'amministrazione capitolina, l'ente pubblico più grande del Paese, ha mosso i primi passi nel sindacato, a partire dagli anni '90. Già segretario regionale della Cisl Fp Lazio, dal 2006, per 12 anni, è stato coordinatore della Rsu di Roma Capitale. È stato eletto segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti al Congresso straordinario del 2018. È inoltre responsabile del Dipartimento Funzioni locali della Cisl Fp Nazionale e Coordinatore nazionale Cisl Fp della Polizia Locale. (Com)