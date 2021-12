Covid: M5s, bene proroga stato emergenza, no passi falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I contagi sono tornati a salire ma, grazie ai vaccini, i decessi legati al Covid-19 sono diminuiti in modo drastico. La pandemia però non è ancora finita e non possiamo permetterci passi falsi, per questo la proroga dello stato di emergenza va nella giusta direzione". Così, in una nota, i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato. "È importante continuare a mantenere alta la guardia seguendo tutte le misure che ci hanno permesso di evitare che la situazione in Italia degenerasse. Lo stato di emergenza permette tutta una serie di interventi che ancora sono estremamente necessari. Per questo non possiamo che dirci soddisfatti di questa proroga, come evidenziato anche dal nostro presidente Giuseppe Conte”, concludono i parlamentari. (Com)