Civitavecchia: M5s, infrastrutture e intermodalità che guardano al futuro

20 luglio 2021

- L'ingresso del porto di Civitavecchia nei corridoi Ten-t "è un'ottima notizia per tutto il sistema dei trasporti del centro Italia. La commissaria europea ai trasporti, Alina Valean, ha annunciato l'inserimento di Civitavecchia nel corso della presentazione del più ampio pacchetto sulla mobilità verde della Commissione Europea". E' quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti. "Negli ultimi anni - aggiungono - il porto di Civitavecchia è cresciuto molto, sia in termini di traffico merci sia dal punto di vista crocieristico anche se quest'ultimo è quello che ha sofferto di più proprio a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. La posizione strategica e centrale di Civitavecchia permetterà un crescente sviluppo, anche grazie a finanziamenti europei e alla diretta concorrenza con gli altri hub del Mediterraneo, consentendogli di diventare punto di riferimento per l'Italia centrale. Ora, grazie all'inserimento nella rete trans-europea dei trasporti si potrà immaginare un futuro di grande spinta sia in termini di sviluppo economico sia di infrastrutture. Infatti - prosegue la nota del M5s -, in commissione con la risoluzione sulle Reti Ten-t abbiamo inserito un riferimento importante a firma della deputata Carmela Grippa, per la connessione ferroviaria Roma-Pescara e i tratti autostradali A24-A25 fino ai porti di Ortona e Pescara, con cui si impegna il Governo a mettere in campo tutte le iniziative di potenziamento e implementazione del corridoio che corre dal Tirreno all'Adriatico. Sinergie, connessione intermodale e nuove infrastrutture ci fanno guardare al futuro dei territori con più serenità", concludono. (Com)