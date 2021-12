Brasile: Fitch conferma valutazione credito sovrano a "BB-" con prospettiva negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense di valutazione del rischio, Fitch Ratings, ha riconfermato la valutazione del credito sovrano del Brasile in valuta estera a "BB-", mantenendo per il Paese una prospettiva negativa. Fitch considera il Brasile con un grado di rischio alto, cosiddetto "grado speculativo". Nel documento pubblicato questa mattina l'agenzia cita che il clima politico in Brasile rimane incerto, con occasionali attriti tra i diversi poteri dello stato. Secondo la valutazione della società "è improbabile" che ci siano ulteriori progressi nel programma di riforme strutturali e privatizzazioni presentato dal ministro dell'Economia Paulo Guedes in occasione delle elezioni del 2018. "Le incertezze fiscali, l'elevata inflazione e la volatilità della valuta peseranno sull'economia nel 2022 e aumenteranno il rischio di una vera e propria recessione, mentre i maggiori oneri finanziari sovrani, insieme a un disavanzo primario più elevato, porteranno a un rinnovato deterioramento della finanza pubblica nel 2022".(Brb)