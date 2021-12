Medio Oriente: Usa e Anp annunciano ripristino dialogo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari statunitensi e dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) si sono riuniti virtualmente per rinnovare il dialogo economico tra Stati Uniti e Palestina (Usped). E’ quanto si legge in una nota congiunta del dipartimento di Stato e della presidenza di Ramallah, in cui si precisa che si tratta del primo incontro del genere in cinque anni. “Questo dialogo ad alto livello ha riunito un'ampia gamma di agenzie e ministeri del governo degli Stati Uniti e dell'Autorità palestinese per discutere le aree attuali e future di cooperazione economica. I partecipanti hanno riconosciuto l'importanza del ripristino delle relazioni politiche ed economiche tra il governo degli Stati Uniti e l'Autorità palestinese e si sono impegnati ad espandere e approfondire la cooperazione e il coordinamento in una vasta gamma di settori”, spiega il comunicato. “Durante l'Usped – prosegue la nota – le parti hanno discusso di argomenti chiave, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, l'accesso ai mercati statunitensi, i regolamenti statunitensi, il libero scambio, le questioni finanziarie, le energie rinnovabili e le iniziative ambientali, il collegamento tra le imprese palestinesi e quelle americane e la risoluzione degli ostacoli allo sviluppo economico palestinese. Il dialogo ha incluso anche una discussione sulle relazioni commerciali internazionali”.(Nys)