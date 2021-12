Usa: scagionato per omicidio Malcolm X chiede 20 milioni di risarcimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 novembre scorso il procuratore distrettuale di Manhattan ha sancito che i due uomini condannati per l'assassinio nel 1965 dell'attivista afroamericano Malcolm X dovrebbero essere scagionati dopo che un'indagine ha comprovato la loro innocenza in merito. I due suomini sono Muhammad A. Aziz e Khalil Islam. L'Innocence Project – organizzazione no-profit che promuove la revisione di casi giudiziari relativi a persone ingiustamente condannate – ha fatto sapere che un'indagine congiunta ha portato alla luce nuove prove dell'innocenza dei uomini, compresi alcuni documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che erano stati trattenuti dalla difesa e dall'accusa. "L'assassinio di Malcolm X è stato un evento storico che ha richiesto un'indagine scrupolosa e un'azione penale ma, invece, ha prodotto uno degli errori giudiziari più palesi che abbia mai visto", ha affermato Barry Scheck, avvocato e co-fondatore di Innocence. (segue) (Nys)