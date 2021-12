Tunisia: Usa accolgono con favore "programmazione percorso riforma politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America "accolgono con favore l'annuncio del presidente Kais Saied di un calendario che delinea un percorso per la riforma politica e le elezioni parlamentari". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Attendiamo con impazienza un processo di riforma che sia trasparente e comprensivo di diverse voci politiche e della società civile. Gli Stati Uniti sostengono le aspirazioni del popolo tunisino per un governo efficace, democratico e trasparente che protegga i diritti e le libertà. Rimaniamo impegnati nella partnership tra Stati Uniti e Tunisia", conclude il comunicato. (Nys)