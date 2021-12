Usa: Sanders in Michigan venerdì per sciopero lavoratori Kellogg’s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Bernie Sanders si recherà venerdì 17 dicembre a Battle Creek, nel Michigan, per partecipare assieme ai lavoratori allo sciopero in atto presso la Kellogg Company, dopo che la società ha dichiarato che avrebbe sostituito i dipendenti che hanno incrociato le braccia per portare avanti le loro rivendicazioni sindacali. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, ricordando che la scorsa settimana Kellogg ha annunciato di aver pianificato la sostituzione permanente dei dipendenti in sciopero, dopo che i lavoratori hanno rifiutato un accordo provvisorio di cinque anni che includeva aumenti salariali del 3 per cento. Quasi 1.400 di dipendenti negli stabilimenti in Michigan, Nebraska, Tennessee e Pennsylvania hanno scioperato a partire dal 5 ottobre per cercare di ottenere un "contratto equo". Gli impianti di Kellogg non hanno funzionato a pieno regime a causa degli scioperi. Il presidente Joe Biden ha dichiarato di essere "profondamente turbato" dalla decisione di Kellog di sostituire i lavoratori. "La sostituzione permanente dei lavoratori in sciopero è un attacco esistenziale al sindacato, ai posti di lavoro e ai mezzi di sussistenza dei suoi membri", ha affermato Biden. "I lavoratori di Kellogg hanno fatto fare miliardi all'azienda durante la pandemia lavorando su turni di 12 ore, alcuni per più di 100 giorni di fila", ha affermato Sanders in un messaggio su Twitter. "Ma Kellogg's ora sta scegliendo l'avidità aziendale sui lavoratori che una volta chiamavano 'eroi'. Venerdì andrò in Michigan per stare con i lavoratori", ha aggiunto Sanders.(Nys)