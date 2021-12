Regno Unito: Parlamento approva mascherine obbligatorie e certificato sanitario anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligatorietà delle mascherine nei luoghi chiusi e introduzione dei passaporti vaccinali per l'ingresso nei luoghi di intrattenimento nel Regno Unito. È quanto approvato durante il voto parlamentare per l'introduzione delle misure del "Piano B" per limitare la nuova ondata della variante Omicron del coronavirus. Come riporta l'emittente "Bbc", il Partito laborista ha sostenuto le proposte del governo in materia di restrizioni, mentre circa 101 deputati conservatori hanno votato contro le proposte del loro stesso partito. I deputati hanno invece votato all'unanimità per abolire l'auto-isolamento qualora si venisse a contatto con un presunto caso di Covid. Basterà pertanto effettuare test antigenici per i 7 giorni successivi al contatto. È stata inoltre confermata l'obbligatorietà della vaccinazione per gli operatori sanitari britannici entro l'inizio di aprile. (Rel)