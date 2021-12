© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri partecipano all'inaugurazione del cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di zona di Castelverde. Partecipano l'assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani, l' assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral. L'evento si svolge in via Raffaele Liberti, angolo via Francesco Oliboni, a Roma. (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla Giornata Nazionale del servizio civile universale. L'evento si svolge a Roma, Parco del Gazometro, Via del Commercio 9/11 (Ostiense). (ore 14)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, Il Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e il segretario della Federazione italiana Medici Pediatri Lazio, Teresa Rongai partecipano all'avvio delle prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni. L'evento si svolge a Roma presso l'hub vaccinale pediatrico allestito nel padiglione 'Di Raimondo' dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in via Portuense 292. (ore 15:30) (segue) (Rer)