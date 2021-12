Ecuador: governo annuncia aumento salario minimo a 425 dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato l'aumento del salario minimo (Salario basico unificado) a 425 dollari al mese. Si tratta di un aumento di circa 25 dollari rispetto a quanto i lavoratori ecuadoriani ricevono oggi. In campagna elettorale Lasso aveva promesso che avrebbe aumentato il salario minimo fino a 500 dollari. "Promessa della campagna fatta nel gennaio 2020. Stiamo rispettando il nostro impegno nei confronti dei lavoratori ecuadoriani. La nuova ricchezza deve prima raggiungere i lavoratori, coloro che spingono, che sudano e fanno di tutto per far crescere la nostra economia", ha dichiarato il presidente ecuadoriano su Twitter.(Brb)